Laura Cremaschi sempre più favolosa su Instagram: la showgirl ha deliziato la platea con uno scatto con décolleté in bella vista.

Laura Cremaschi è una dalle showgirl più amate dai telespettatori italiani. La nativa di Bergamo è seguitissima sui social network: il suo account vanta 1 milione di followers. La classe 1987 ha raggiunto la popolarità partecipando ad ‘Avanti un altro’ in ruoli decisamente sexy e provocanti.

Laura è dotata di un fisico mostruoso e le sue curve mandano sempre in visibilio gli innumerevoli seguaci. La showgirl, anche oggi, ha condiviso online una foto mostruosa in cui indossa un outfit con scollatura profonda. Il vestitino scende decisamente troppo ed esce tutto di fuori.

Laura Cremaschi, il vestito scende troppo: che davanzale

Laura, poco fa, ha deliziato la sua platea di followers condividendo una fotografia pazzesca. La Cremaschi indossa un vestitino estremamente sexy che scende davvero troppo: il suo décolleté da paura è ben visibile e lascia tutti a bocca aperta. La sua esplosività e la sua bellezza sono disarmanti, mentre le sue labbra carnose sono irresistibili.

Il post ha raccolto 7mila cuoricini in pochi minuti. “Non affannarti a cercare di farti comprendere da chiunque… solo chi ha un’anima uguale alla tua, ti comprenderà…“, ha scritto nella didascalia.

La showgirl in alcune occasioni esagera e condivide foto illegali in cui indossa costumi striminziti e mette in mostra le sue curve da infarto. Qualche settimana fa, ad esempio, il costume a perizoma mise straordinariamente in risalto il suo fondoschiena spaziale.