Laura D’Amore, bomba in bikini si lascia travolgere da un eccitante profumo – FOTO

Laura D’Amore ha usato i social per regalare ai suoi tantissimi fan un’immagine che è l’emblema del relax avvolta da un eccitante profumo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

Voglia di mare un po’ per tutti e Laura D’Amore non fa certamente eccezione. La bella influencer pugliese nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram si è mostrata in un momento di puro relax. Per ricaricare le batterie infatti Laura ha scelto di lasciarsi ritrarre mentre si gode il sole distesa su un’incantevole spiaggia di Catania. Il mare siciliano con la sua bellezza e il suo odore le ha evidentemente portato alla mente un noto motivetto di una vecchia serie televisiva. Nella didascalia che accompagna lo scatto ha infatti scritto “Mare, profumo di mare“, frase che riporta alla memoria la sigla della famosissima fiction americana “Love Boat” resa famosa dall’indimenticabile Little Tony. L’immagine proposta da Laura ai suoi fan riesce a dare l’idea della serenità che solo il mare riesce a dare e al tempo stesso infiamma gli animi di fronte a tanta bellezza.

La foto pubblicata su Instagram da Laura D’Amore