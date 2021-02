Matteo Macchioni, da Amici ai palchi internazionali. 10 anni di carriera

Matteo Macchioni è oggi un tenore di fama internazionale. Ha esordito tra i banchi di scuola di Amici di Maria De Filippi per poi calcare i palchi più importanti del mondo.

Nel 2009 si è fatto conoscere dagli italiani attraverso il famoso talent di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, come primo tenore ufficiale, classificandosi quarto alle spalle di Pierdavide Carone, Loredana Errore e la vincitrice Emma Marrone.

Matteo Macchioni a dieci anni di distanza dal suo approdo nel mondo della musica, ha sfondato nell’opera e nella lirica.

Ha calcato i palcoscenici di alcuni fra i più prestigiosi Teatri d’Opera del mondo, tra i quali il Teatro de La Scala di Milano, ilTeatro del Bicentenario di León in Messico, l’Opera di Lipsia in Germania, il Royal Opera di Copenaghen in Daminarca, il Welsh National Opera di Cardiff in Gran Bretagna, il Tiroler Festspiele di Erl in Austria, il Conservatorio Statale di Musica “P. I. Čajkovskij” di Mosca.

Ha partecipato a numerosi festival in Italia e all’estero, tra i quali il Rossini Opera Festival, lo Stresa Festival, il Donizetti Festival Opera di Bergamo, il Bregenzer Festspiele in Austria, il Festival Tirolese di Erl, il Luglio Musicale Trapanese, il Festival Como Città Della Musica e il Maggio Musicale Fiorentino.

In scena ha interpretato importanti ruoli di personaggi di celebri opere, come il “Barbiere di Siviglia”, “Cenerentola”, “Guillaume Tell”, “Elisir d’amore, “Don Pasquale”, “Madama Butterfly”, “Nozze di Figaro”, “Billy Budd”, “Don Giovanni”, “La Gazza Ladra”, “Così fan tutte” e tante altre.

Matteo Macchioni si è raccontato ai nostri microfoni rispondendo alle consuete dieci domande.

Matteo Macchioni si racconta