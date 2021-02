Meloni, insulti pesanti da Gozzini: “Va**a, scrofa”. Interviene anche Mattarella – VIDEO

Il docente universitario Giovanni Gozzini insulta Giorgia Meloni in radio e le offese sono davvero pesanti, interviene anche il Presidente della Repubblica

I toni un paio di giorni fa sono stati decisamente superati e le offese dette a Giorgia Meloni oltre misura. Intervenuto anche il Presidente delle Repubblica Giorgio Mattarella che ha chiamato la leader di Fratelli d’Italia per scusarsi con lei pubblicamente.

Nel corso della trasmissione radiofonica del 19 febbraio “Bene bene Male male” in onda su Controradio, emittente fiorentina storicamente di sinistra, sono stati intervistati appunto Giorgia Meloni e Giovanni Gozzini, docente ordinario di Storia contemporanea all’Università di Siena. Però i toni ad un certo punto sono esplosi, Gozzini richiamato. Il video sta facendo il giro del web.

Giovanni Gozzini insulta Giorgia Meloni, cos’è accaduto

Ascoltate gli insulti di questo signore nei miei confronti e giudicate voi se una persona del genere sia degna di insegnare all’Università…#Gozzini pic.twitter.com/OGl1D4Z0Q6 — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) February 20, 2021

“Pesciaiola”, “vacca” e “scrofa”: così Gozzini ha parafrasato in diretta la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, come possiamo vedere nel video che è diventato virale nelle ultime ore sul web.

Durante la puntata di “Bene bene Male male” si parlava della crisi di Governo e della fiducia al neo esecutivo guidato da Draghi. Si è parlato anche dell’intervento della Meloni alla Camera nel corso del voto, Gozzini ha letteralmente perso la testa e l’ha sommersa di sproloqui.

Per il docente la donna non può “rivolgersi da pari a pari a Mario Draghi” visto che “non ha mai letto un libro in vita sua”. Nessuna difesa per la Meloni da parte degli ospiti presenti. Immediata però la solidarietà di tutto il mondo politico nei suoi confronti, anche Mattarella l’ha chiamata per porgerle le sue scuse e rassicurarla del suo operato.

Lei stessa lo ha fatto sapere sui social: “Ringrazio il presidente, che mi ha telefonato per esprimermi personalmente la sua solidarietà. È un gesto che ho apprezzato molto e che ribadisce con fermezza il limite invalicabile, in una democrazia, tra critica e violenza”.