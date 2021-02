Mercedesz Henger tutta sudata dopo lo sport, un fisico che ti stona – FOTO

Mercedesz Henger sconvolge il pubblico dei social con una foto scattata subito dopo il suo quotidiano allenamento fisico

Mercedesz Henger con l’ultimo scatto pubblicato nelle sue stories di Instagram ha deciso seriamente di provocare un infarto ai suoi tantissimi follower. La modella infatti si è ripresa durante una pausa degli allenamenti a cui si sottopone ogni giorno per dare ulteriore vigore al suo già invidiabile fisico. Mercedesz è sdraiata sulla schiena e indossa semplicemente il pantalone di una tuta e un reggiseno sportivo. Nonostante l’assenza del trucco il suo viso dimostra di essere bellissimo senza bisogno di ricorrere alla cosmesi, merito di sicuro dei geni di mamma Eva. A far tremare i polsi però è un dettaglio balzato immediatamente agli occhi dei fan. Com’è ovvio che sia Memi è completamente sudata e le goccioline che le imperlano il corpo, soprattutto il décolleté, sono riuscite ad accendere le fantasie più piccanti dei suoi ammiratori.

Il San Valentino hot di Mercedesz Henger

Mercedesz Henger vive ormai da diverso tempo una splendida storia d’amore con Lucas Peracchi, il personal trainer ed ex tronista di “Uomini e Donne“. Nonostante alcune nubi che si sono addensate in passato ormai la relazione tra i due sembra andare a gonfie vele. Chi segue la splendida coppia attraverso Instagram non avrà potuto non notare l’infuocato San Valentino organizzato da Lucas per la sua dolce Memi. In un video infatti postato nelle stories della Henger si può notare il suo fidanzato alle prese con i fornelli per un pranzo davvero piccante. Lucas infatti si è fatto trovare completamente nudo con addosso soltanto un grembiulino a coprirlo sul davanti.

Tatuaggi ben in vista e muscoli tesi il personal trainer ha deliziato Mercedesz anche con un simpatico balletto che ha lasciato la modella decisamente a bocca aperta. Un modo divertente e allo stesso tempo piccante per trascorrere serenamente la giornata dedicata agli innamorati.