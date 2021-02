Meteo, le previsioni di oggi domenica 21 febbraio, il VIDEO

Meteo, sulla Penisola è iniziato un periodo di bel tempo che si protrarrà per tutta la settimana in corso, poche nubi e soleggiamento diffuso da Nord a Sud

Una domenica quella di oggi 21 febbraio all’insegna del bel tempo su quasi tutta la Penisola italiana, dopo che nei giorni scorsi lo stivale era stato colpito da forti perturbazioni che hanno diviso in due il Paese. Da Nord a Sud torti venti che, soprattutto da sud-est, hanno fatto pensare ad un proseguimento dell’inverno accentuato.

Forti gelate notturne e mareggiate nelle zone costiere, temperature massime anche sotto lo zero anche a basse quote, neve copiosa ha imbiancato molte località montane.

Da ieri invece l’Italia sembra entrata in una nuova stagione metereologica che ha portato bel tempo in tutte le regioni, poche nuvole sparse in questa domenica di febbraio, in compenso soleggiamento diffuso e temperature in rialzo.

Meteo, le previsioni per questa domenica di metà febbraio

A Nord insistono nubi basse con banchi di nebbia e foschia su ovest valpadana e basso triveneto, maggiori schiarite su Alpi e Liguria, temperature stazionarie. Massime comprese tra 10 e 15 gradi centigradi.

Al Centro ci sarà stabilità ma con nubi nottetempo sulle valli tosco umbre, versante adriatico e nubi basse sulla zona est della Sardegna. Le temperature saranno in forte rialzo, massime comprese tra i 14 ed i 19 gradi.

Al Sud invece prevale il bel tempo con cieli poco nuvolosi, salvo qualche passaggio di nubi basse ma in rapido diradamento su Salento, Calabria ed este della Sicilia. Anche qui temperature in leggero rialzo e massime comprese tra 15 e 20 gradi. Questa situazione meteorologica coinvolgerà il nostro Paese almeno fino la fine della settima prossima

