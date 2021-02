Michelle Hunziker nostalgica: scatti dal passato e quella dedica inaspettata

Michelle Hunziker posta sui social dolcissime foto ricordo. Tra le sue braccia la figlia Aurora piccolissima. Inaspettate le parole a lei dedicate.

Una Michelle Hunziker nostalgica posta su Instagram foto ricordo dal passato. Gli scatti mostrano una giovanissima Michelle che tiene in braccio la figlia Aurora ancora in fasce.

“Una bimba con in braccio la sua bimba. Eppure mi sentivo così mamma, così matura, così adulta, così pronta. Ti abbiamo tanto desiderato e sei il nostro angelo. Ricordalo sempre”, la dolcissima dedica rivolta alla figlia Aurora.

Subito è pioggia di like. Teneri commenti sono pubblicati dai 4,8 milioni di follower di Michelle. Non manca il commento della figlia. Prima ironicamente scrive “nella prima foto stavo pensando che domani è lunedì”, poi aggiunge “i love you”.

Il post conferma il grande affetto che lega mamma e figlia. La Hunziker ha dato alla luce Aurora all’età di 19 anni. All’epoca Michelle era legata al cantante Eros Ramazzotti con cui si sposò due anni dopo. Un amore che durò per molto tempo per poi concludersi nel 2002. La conduttrice svizzera ha ritrovato la serenità al fianco del secondo marito, Tomaso Trussardi. Dal loro matrimonio sono nate due splendide bimbe.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: unite da un profondo legame

Per quanto riguarda il legame con la figlia, tra le due c’è molto affetto e stima. Tuttavia in alcune interviste la giovane Aurora, 24 anni, ha raccontato come in adolescenza il suo temperamento ribelle avesse portato a molte discussioni con la madre. “Lei era molto severa e io bramavo la libertà, ero ribelle e avrai fatto di tutto per trasgredire le regole”, le parole della Ramazzotti. Con l’avanzare dell’età invece Aurora, riguardando al passato, solo ora apprezza gli insegnamenti materni.

Nonostante lo splendido rapporto con i genitori, la ragazza ha subito ripercussioni negative a causa della loro notorietà. Grazie a un percorso di psicoterapia di recente ha ritrovato il suo equilibrio.

I paragoni e le cattiverie espresse dagli hater non sono stati semplici da affrontare per Aurora. Di recente è risultata positiva al covid, ma finalmente si sta riprendendo.