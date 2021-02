Terminato il derby della Madonnina Milan-Inter, gara valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A: tabellino e pagelle.

Si conclude il derby della Madonnina tra Milan ed Inter con una sonora vittoria della squadra di Antonio Conte per 0-3. I nerazzurri passano in vantaggio al quinto giro d’orologio grazie alla rete di Lautaro Martinez, che servito da Lukaku, batte Donnarumma con un colpo di testa in piena area di rigore. Nella ripresa, al 57’, ancora Lautaro raddoppia questa volta con un tiro ravvicinato su un cross basso di Perisic. I rossoneri incassano il colpo e capitolano 9 minuti più tardi: Lukaku riceve a centrocampo e, dopo una sgroppata di diversi metri, scaglia un sinistro di potenza dal limite che si insacca all’angolino basso.

Milan-Inter: il tabellino e le pagelle del derby

Vittoria importantissima per la squadra nerazzurra che mantiene salda la prima posizione in classifica a quota 53 punti e allunga proprio sui rossoneri ora secondi a meno quattro dalla vetta. Il Diavolo adesso rischia di far recuperare terreno alle inseguitrici Roma e Juventus, rispettivamente impegnate con Benevento questa sera e Crotone domani nel Monday match.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma 6; Calabria 4,5, Kjaer 5, Romagnoli 5, Hernandez 5,5; Kessié 5,5, Tonali 5,5 (67’ Meité 6); Saelemaekers 5,5 (67’ Leao 6), Calhanoglu 5,5, Rebic 5,5; Ibrahimovic 5,5 (75′ Castillejo 6). A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Dalot, Kalulu, Tomori, Gabbia, Hauge, Krunic. Allenatore: Stefano Pioli 5.

Inter (3-5-2): Handanovic 7; Skriniar 6,5, de Vrij 6,5, A. Bastoni 6; Hakimi 6,5 (83′ Young s.v.), Barella 6,5 (86′ Vidal s.v.), Brozovic 6,5, Eriksen 6,5 (78′ Gagliardini s.v.), Perisic 7 (78′ Darmian s.v.); Lautaro 8 (78′ Sanchez s.v.), Lukaku 7,5. A disposizione: Padelli, I. Radu, Kolarov, Ranocchia, D’Ambrosio, Vecino, Sensi, Pinamonti. Allenatore: Antonio Conte 6,5.

Arbitro: Daniele Doveri della sezione di Roma.

Reti: 5’ Lautaro (I), 57’ Lautaro (I), 66’ Lukaku (I).

Ammoniti: 12’ Kjaer (M), 22′ Hakimi (I), 56’ Saelemaekers (M).

Espulsi: –

Note: 1’ e 3′ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Lautaro Martinez (I).

I rossoneri saranno attesi nella prossima giornata di campionato da un altro big match: in trasferta contro la Roma nel posticipo in programma domenica 28 febbraio alle ore 20:45. La squadra di Antonio Conte, invece, ospiterà alle 15 il Genoa di Ballardini.

