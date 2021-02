Miriam Leone, in bianco e nero è una diva del cinema: bellissima FOTO

Miriam Leone, in bianco e nero è una diva del cinema: bellissima. L’attrice ha pubblicato uno scatto su Instagram che ha incantato i suoi numerosi followers

Miriam Leone è una delle attrici più amate del mondo della televisione, del cinema ma anche di Instagram. Con i suoi capelli rossi e i suoi occhioni verdi ha conquistato tutti quando tanti anni fa ha deciso di partecipare al concorso di bellezza di Miss Italia. Non c’era gara: quella edizione la vinse lei sicuramente a mani basse. Negli ultimi anni è più difficile fare successo dopo Miss Italia, rispetto a tanti anni fa.

Miriam Leone meravigliosa in questa serie di foto pubblicate su Instagram

Miriam è stata sicuramente una delle ultime rivelazioni, dopo Miss Italia la sua carriera è stata tutta in discesa: si è fatta spazio nel mondo della televisione e poi del cinema, diventando una delle attrici italiane più amate degli ultimi decenni. Su Instagram è seguita da numerosi followers che ogni giorno la inondano di likes e di commenti, di complimenti per la sua bellezza incantevole senza tempo e per il suo talento nel campo della recitazione che è molto apprezzato dal suo pubblico.

Sono tanti i suoi followers che le scrivono tantissimi messaggi di augurio di una lunghissima carriera, ma Miriam ci riuscirà comunque senza dubbio. Sono oramai anni che è in questo mondo e ha sempre dimostrato di meritare tantissimo il suo posto e il suo successo.