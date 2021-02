L’uscita ieri di un meme sui social che riguarda Nicole Soria e la sua presunta partecipazione a L’Isola dei Famosi e gravidanza è stata smentita dal fidanzato Rompietti

Avevamo lasciato la rossa Nicole Soria in condizioni pessime e l’umore nero solo qualche mese fa, un divorzio in corso con l’ex marito Andrea Ghiselli dopo la fine della loro relazione iniziata nel docureality “Matrimonio a prima vista Italia 2020”, e tanti giudizi negativi da soffocare sul nascere.

Ora invece la ritroviamo con un altro ex concorrente del programma, Marco Rompietti, con cui sta conducendo una relazione a distanza tra Milano e Terni. Dalle stories che pubblica Nicole quasi quotidianamente però i due sembrano molto felici insieme e c’è una grande complicità che si nota nei piccoli gesti di vita vissuta. Ieri però un meme ha suscitato sospetti e ilarità in molti, vediamo di che si tratta.

Nicole Soria all’Isola dei Famosi? Placa ogni sospetto proprio Marco con un meme

Al momento sia Nicole che Marco sono fuori regione per lavoro e svolgere un corso d’aggiornamento e tra i due piovono copiose le foto e stories sui rispettivi profili social. Oggetto del contendere un ciondolo che Nicole indossa da qualche tempo al collo e che assomiglia ad un “chiama Angeli”.

Una fan de due allora si è permessa di chiedere se la ragazza non fosse incinta, “Se suona è un richiamo degli angeli, altrimenti no! Poi è un attimo che ti ritrovi Nicole incinta e all’Isola dei Famosi”. Marco non ci sta alla provocazione e risponde a tono con un meme che zittisce incredibilmente tutti.

Lo vediamo scherzare sul fatto che la fidanzata attenda un bambino, nella prima immagine si porta la mano alla testa e nella seconda invece asserisce che sia tutto incredibilmente falso. Probabilmente questa notizia rattristerà non pochi follower dei due che ormai speravano che la famiglia potesse allargarsi. Forse però è un po’ presto, ma non mancherà molto che i due faranno il grande passo.

