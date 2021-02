La conduttrice Nunzia De Girolamo continua la sua avventura e fa il carico di sorprese: la prima è un mix di carisma e voluttuosità.

L’odierna conduttrice televisiva ed ex esponente politico del partito di Forza Italia, Nunzia De Girolamo, continua a portare avanti con un considerevole numero di ascolti le nuove puntate del programma in onda su RaiUno, ed in seconda serata, di Ciao Maschio. Dopo aver ricoperto il ruolo di reputata per il periodo di ben due legislature, adesso Nunzia dimostra costantemente la sua professionalità sul piccolo schermo.

Nunzia De Girolamo è sempre prontissima per i nuovi ospiti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

“Siete già pronti? Io si 😬 Ci vediamo dalle 23:50 su Rai1 con una nuova puntata di ‘Ciao Maschio’.“, questo è l’entusiasmo della conduttrice trasmesso ai suoi telespettatori sulla rete Rai. Solita nelle pubblicazioni dei suoi successi sui social, non poteva smentirsi con la condivisione dell’ultimo meraviglioso scatto su Instagram e realizzato negli energici Studi – DEAR a lei tanto cari.

Una vera reginetta della tv, nonostante la seconda serata, gli ascolti parlano chiaro e Nunzia si diletta in alcune anticipazione sulla nuova puntata di ieri sera: “👉 Con me ci saranno Luca Barbareschi, Guido Crosetto e Francesco Sarcina 😉“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

A rendere affermativa la dose del suo entusiasmo saranno in seguito i suoi ammiratori che nei commenti riportati di seguito all’istantanea, in cui la conduttrice appare elegantemente abbigliata e indiscutibilmente felice, confermeranno ogni piacevole pronostico. Ad esempio: “Complimenti anche stasera mi è piaciuto tantissimo il programma 👏 “.

