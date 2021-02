Pamela Barretta di Uomini e Donne si opera per la violenza subita

Pamela Barretta costretta a sottoporsi a un intervento a causa della violenza subita, lo annuncia ai followers e lancia un appello

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Life is What we make of It (@pamela_barretta)

Pamela Barretta, dama del Trono Over, ha raggiunto una certa notorietà in seguito alla partecipazione a Uomini e Donne, dove è risultata molto apprezzata da parte dei telespettatori e dallo studio. Protagonista di alcune vicende controverse avvenute all’interno del programma, per le quali ha mostrato la sua sensibilità, in alcune occasioni si è aperta sulla sua diffidenza, causata da alcune esperienze del passato.

LEGGI ANCHE –> Uomini e Donne, Sophie fa la sua scelta: colpo di scena in studio

Pamela Barretta, l’operazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Life is What we make of It (@pamela_barretta)

LEGGI ANCHE –> Stefano De Martino e il lato buio del suo passato

La splendida dama Pamela Barretta, durante la sua permanenza nello studio di Uomini e Donne, aveva fatto dei riferimenti a una sofferenza che risiede nel passato, argomento che non ha mai voluto approfondire. Decide di aprirsi ai suoi followers per raccontare cosa le accadrà e ha lanciato un appello alle numerose donne che la seguono.

Pamela infatti ha raccontato di essere stata vittima di violenza, grave a tal punto da averle lasciato dei gravi segni, emotivi e fisici. Ha infatti dichiarato di avere un timpano perforato che le procura ancora intenso dolore, a volte fino a impedirle di dormire.

Pamela ha così annunciato di aver trovato il medico in cui riporre la sua fiducia, il quale l’ha convinta a sottoporsi a un intervento chirurgico che le risolverà il dolore fisico, ma ovviamente non potrà mai rimarginare le ferite che si porta dentro. Ha colto così l’occasione per rivolgersi alle sue fan: “donne, non permettetelo mai a nessuno“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Life is What we make of It (@pamela_barretta)

Ha poi aggiunto “Ho molta fede e credo nella legge del karma. Quello che fai torna indietro, la cattiveria tornerà. Prima o poi chi fa del male riceverà del male”.