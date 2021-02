La bella cantante mora questa volta esagera e regala ai suoi fans uno scatto al limite della censura. La sensualità fatta persona!

La cantante mora dello storico due musicale ‘Paola e Chiara’, celebre a cavallo tra gli anni ’90 e primi 2000, oggi è più sexy che mai.

Nel corso degli anni in cui era sulla cresta dell’onda, insieme alla sorella, ha inciso dei brani che sono diventati dei veri e propri tormentoni.

La loro fama non era solo legata alle doti canore e alla musicalità dei loro singoli ma anche alla bellezza che le distingueva: due sorelle una mora e una bionda, brave e belle che hanno fatto sognare molti uomini dell’epoca.

Paola Iezzi più bella che mai

Oggi Paola Iezzi ha 47 anni ma sul suo corpo e sul suo volto sembra non sia passato neanche un anno da quando si esibiva sui palcoscenici musicali di tutta Italia.

Dopo diversi successi raggiunti con sua sorella come la vittoria al Festival di Sanremo nella sezione ‘Nuove proposte‘ nel 1997, diversi dischi di platino e la vittoria anche al Festivalbar; Paola e Chiara si dividono ufficialmente nel 2013 e proseguono la loro carriera da soliste.

Mentre Chiara ha proseguito la sua carriera come attrice e ha ottenuto la cittadinanza americana quindi si è trasferita negli States, Paola vive in pianta stabile a Milano e ha continuato nel campo della musica pubblicando alcuni singoli tra cui l’ultimo uscito nel 2020 dal titolo LTM in collaborazione con Miss Keta.

In questo scatto la bella Paola ha davvero esagerato, quasi da censura ma la sua bellezza è da perdere il fiato e i fan apprezzano!