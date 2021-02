Riccardo Fogli, l’addio ai Pooh e l’amore travolgente inaspettato

Protagonista di Rai 1 nello show “A grande richiesta” Patty Pravo. In sala però non si è visto Riccardo Fogli dei Pooh, suo grande amore

Ieri sera su Rai Uno è andata in onda “A Grande richiesta – Minaccia bionda”, lo show condotto da Flavio Insinna che racconta la storia di Patty Pravo. Si è trattata di una serata speciale tutta dedicata alla sua carriera storica, in scaletta le maggiori hit che hanno permesso a Patty Pravo di diventare la grande cantante quale è, fra tute “La bambola” e “Pazza idea”.

Nicoletta Strambelli, 72 anni e una vita vissuta in ogni suo istante, ha all’attivo 120 milioni di dischi venduti, 27 album di inediti, dieci partecipazioni in gara al Festival di Sanremo, l’ultima nel 2019 con “Un po’ come la vita”, in coppia con Briga.

Tanti i duetti che lei ha svolto ieri sera con gli ospiti presenti, mentre assente ingiustificato della serata è stato Riccardo Fogli con il quale Patty ha avuto una storia sentimentale travagliata negli anni Settanta.

Patty Pravo, una vita sentimentale davvero intensa. L’amore con Riccardo Fogli

Patty Pravo ha cinque matrimoni registrati nella sua carta d’identità, una vita amorosa sempre tormentata la sua, fatta di compagni con cui ha condiviso attimi intensi della sua vita. Tra questi anche Riccardo Fogli che conobbe la cantante nel 1971 mentre era sposato con Viola Valentino. I due iniziarono una storia clandestina durata tre anni, fino al matrimonio celebrato nel 1973 con rito celtico – e quindi non valido in Italia – durante un viaggio di fuga in Scozia.

Patty chiese anche a Fogli di lasciare i Pooh per lei, una decisone sulla quale però il musicista rimeditò negli anni successivi alla separazione con la cantante veneziana. Nel 1975 l’uomo si riconcilia anche con la moglie che lo perdona per il tradimento subito.

Il ciclo “A grande richiesta” prevede cinque appuntamenti speciali con le canzoni e i volti più amati della musica e dello spettacolo italiano. Settimana prossima sarà la volta dei Ricchi e Poveri con lo show condotto da Carlo Conti.