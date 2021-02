Ronaldinho in lutto: grave perdita a causa del Covid

Si è spenta a 71 anni la madre di Ronaldinho. Negli scorsi mesi aveva contratto il virus. Da tempo era ricoverata in ospedale.

Il covid ha avuto la meglio sulla madre del calciatore Ronaldinho. La donna aveva 71 anni. Da diverso tempo aveva contratto il virus per poi essere ricoverata per mesi all’ospedale di Porto Alegre. Una serie di complicazioni hanno aggravato la sua situazione a tal punto da portare al suo decesso. Tra la madre e l’ex del Brasile, del Barcellona e del Milan c’era un fortissimo legame. Nessun annuncio da parte del calciatore. In segno di lutto ha eliminato le foto profilo su social ufficiali, da Instagram a Facebook a Twitter, condividendo uno sfondo nero.

Lo scorso dicembre Ronaldinho aveva condiviso su Twitter lo stato di salute della madre. All’epoca Miguelina era ricoverata in terapia intensiva e stava lottato contro la malattia. A suo fianco il figlio che all’epoca aveva espresso parole di ringraziamento ai suoi fan per tutto il sostegno. Da allora il campione non aveva più pubblicato nessuna comunicazione in merito allo stato di salute della sua adorata madre.

Complicazioni per la madre di Ronaldinho colpita dal covid: oggi il decesso

Nel corso degli ultimi mesi la situazione della madre del calciatore è peggiorata. Oggi il decesso che ha gettato Ronaldinho nel dolore più grave. La madre rappresentava un pilastro centrale della sua vita.

Tutto il mondo del calcio è in lutto. Sono tanti i messaggi di vicinanza nei confronti del calciatore. Tra questi le parole pubblicate sui social del club Atlètico Mineiro. “E’ con grande tristezza che il Clube Atlètico Mineiro riceve la notizia della morte di Dona Miguelina, madre di Ronaldinho.”

Non manca il messaggio di cordoglio da parte del Barca: “Le più sentite condoglianze al nostro eterno idolo Ronaldinho per la perdita della madre”. Parole di vicinanza pubblicate anche dal Gremio de Porto Alegre, club in cui il calciatore ha esordito e da parte della Fulminense.