Sanremo, Nuove Proposte 2021: chi sono i Dellai, tutto su di loro

Sanremo 2021: esordiranno il 2 marzo sul palco dell’Ariston, i Dellai, giovani e freschissimi volti della categoria Nuove Proposte.

I Dellai si preparano ad affrontare la loro grande prima sul palco di Sanremo. I due fratelli (gemelli, per l’esattezza) sono in gara con il brano “Io sono Luca”, originariamente noto come “Castelli di carte”. Scopriamo qualcosa di più sulla loro vita e la loro carriera.

Leggi anche -> Sanremo, Nuove Proposte 2021: chi è Avincola, tutto su di lui

Chi sono i Dellai, origini e vita privata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DELLAI – Io sono Luca (@dellaiofficial)

Leggi anche -> Irama, la conferenza stampa: “A Sanremo tra colori, moda… e una buona scorta di Gin tonic”

Classe 1996, Luca e Marco Dellai nascono a Cattolica, in provincia di Rimini. Cresciuti fianco a fianco, i due si sono separati al termine delle scuole superiori per seguire due strade diverse. Luca si è trasferito a Pesaro per studiare al contempo al Conservatorio ed alla Facoltà di Economia, mentre Matteo è approdato a Ferrara per dedicarsi all’architettura. Nel frattempo, però, non hanno mai smesso di comporre.

La carriera dei Dellai, due singoli ed un “percorso interiore”

I Dellai sono davvero volti nuovissimi del panorama musicale e, nonostante questo, hanno già acquisito una certa notorietà. Il loro primo singolo, “Non passano gli aerei” risale al 2020. Anche il brano che porteranno all’Ariston, “Io sono Luca”, è uscito nel 2020 ed era originariamente intitolato “Castelli di carte”. Il testo, scritto da Marco, racconta la vita mettendosi nei panni di Luca ed innalzandosi a paradigma dei momenti grigi a cui può andare incontro un adolescente o giovane adulto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DELLAI – Io sono Luca (@dellaiofficial)

A Sanremo 2021 con il brano “Io sono Luca”

Il 2 marzo i Dellai debutteranno sul palco dell’Ariston con “Io sono Luca”. Riguardo al brano, Matteo ha affermato: “Tutti siamo Luca.Tutti siamo caduti e abbiamo imparato a planare per non cadere ogni volta, tutti ci siamo sentiti sbagliati e abbiamo dovuto fare i conti con una realtà che spesso è più dura di quello che potevamo immaginare”.