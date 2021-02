Shaila Gatta a testa in giù, con la spaccata svela un incredibile cambio! – VIDEO

Shaila Gatta lascia il suo pubblico a bocca aperta mostrando un cambiamento inaspettato dopo una straordinaria spaccata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Shaila Gatta è ormai da tempo diventato uno dei volti più noti e amati della televisione italiana. Le sue incantevoli performance sul mitico bancone del tg satirico di Striscia la Notizia le hanno infatti permesso di entrare definitivamente nel cuore di tantissimi italiani. Molti infatti non rinunciano a godere della sua bellezza e simpatia anche attraverso i social su cui la bella ballerina campana è molto attiva. Ogni giorno infatti i suoi follower si moltiplicano inondandola di cuoricini e commenti estasiati dopo aver ammirato gli scatti e i video, spesso esilaranti, che condivide sul suo profilo Instagram. Shaila infatti, oltre che per la sua bellezza e il suo talento artistico, è riuscita a fare breccia nel pubblico anche grazie ad una travolgente ironia capace di regalare più di un sorriso ai suoi ammiratori.

Il video pubblicato su Instagram da Shaila Gatta

Shaila Gatta è riuscita a divertire i suoi tanti fan che la seguono su Instagram con un video in cui si mostra nello studio di Striscia la Notizia. Per queste immagini la bella napoletana ha deciso di indossare degli shorts neri e una t-shirt abbinata che le lascia scoperto l’ombelico. Dopo qualche passo si può ammirare la ballerina cimentarsi in una meravigliosa giravolta che la conduce ad appoggiarsi con la schiena su una mezza parete. Nel corso di una spaccata da lasciare senza fiato avviene una piccola “magia”.

L’outfit di Shaila cambia improvvisamente e diventa un’allegra tutina dai mille colori che le fascia l’intero corpo mettendo in risalto la bellezza e la generosità delle sue forme. Ai piedi, in un primo momento nudi, appaiono un paio di straordinari sandali dal tacco alto che però non le impediscono di compiere uno dei suoi famosi scatti atletici.