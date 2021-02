Silvia Toffanin, gli ospiti che hanno illuminato la puntata di Verissimo – VIDEO

Grande successo per l’ultima puntata di Verissimo condotto da Silvia Toffanin che è riuscita ad emozionare il pubblico grazie ai tanti ospiti in studio

L’imperdibile appuntamento con Verissimo e gli ospiti della padrona di casa Silvia Toffanin non ha certamente disatteso le grandi aspettative. Nell’ultima puntata infatti si sono susseguiti una serie di ospiti che, come spesso accade, sono riusciti con le loro storie ad emozionare e commuovere il pubblico da casa. Fra le persone che si sono accomodate nel salotto del sabato pomeriggio di Canale 5 la showgirl Belen Rodriguez. L’argentina, bella e raggiante come non mai, ha raccontato alla Toffanin l’emozione dell’attesa per la nascita della piccola Luna Marie arrivata dopo un grande dolore. Belen ha infatti rivelato al pubblico che poco prima di questa meravigliosa gravidanza era in attesa di un altro bambino la cui gestazione si è però interrotta subito. Un dramma che le ha fatto capire quanto lei e il suo compagno Antonino desiderassero un figlio.

La carrellata di ospiti del salotto di Verissimo condotto da Silvia Toffanin

Oltre a Belen Rodriguez ospite in studio della Toffanin è stato Rocco Casalino che, dopo aver concluso la sua esperienza al fianco di Giuseppe Conte, sta promuovendo il suo primo libro “Il Portavoce“. Nel corso dell’intervista ci sono stati tanti diversi momenti di forte commozione legati ai terribili ricordi d’infanzia dell’ex gieffino. Casalino ha infatti raccontato di aver vissuto diversi episodi di bullismo da bambino e soprattutto di aver sofferto tutta la vita l’incapacità di accettarsi come omosessuale. La tensione emotiva per il dramma di Casalino ha seguito la stessa lunghezza d’onda da quella creata dall’intervista a Maria Teresa Ruta.

La conduttrice infatti ha ripercorso i drammatici momenti della violenza subita quando aveva appena 19 anni. Un’aggressione dopo la quale Maria Teresa ha raccontato di essersi ritrovata sola e mezza nuda per strada e che, come ha rivelato ad una Toffanin visibilmente sconvolta, l’ha segnata per diverso tempo.

