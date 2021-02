Sonia Bruganelli: un compleanno da ricordare. Ops, ci ricasca di nuovo – FOTO

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ha pubblicato sul suo profilo Instagram le foto del giorno del suo compleanno. Un particolare non è sfuggito

Difficile da credere ma ieri Sonia Bruganelli ha spento 47 candeline. Lady Bonolis ha reso pubbliche sul suo profilo Instagram alcune foto che mostrano momenti preziosi del giorno del suo compleanno.

Classe 1974, è molto attiva sui suoi canali social e ha un seguito florido in costante ascesa. Attualmente sfiora 600mila follower a cui regala una finestra sul suo mondo: gli hobby, il lavoro, i ricordi del passato, gli amici e soprattutto la famiglia. Sonia Bruganelli ha sposato il mattatore televisivo Paolo Bonolis nel 2002; sono una coppia affiatatissima, hanno tre figli (Davide, Silvia e Adele) e il loro forte sodalizio si evince anche in campo lavorativo.

La Bruganelli, infatti ha dato vita a SDL.TV, una tv via web in cui gli spettatori possono avere l’opportunità di vedere il dietro le quinte, clip inedite, casting, prove di programmi celebri condotti dal marito come Avanti un Altro e Ciao Darwin. Inoltre, lei stessa conduce una trasmissione denominata I Libri di Sonia, in cui intervista personaggi noti del mondo letterario e giornalistico.

Sonia Bruganelli è molto attiva in campo sociale; non mancano i post con contenuti di spessore sui grandi temi che i nostri tempi ci propongono. “Molto madre, a volte moglie, ancora figlia, sempre sorella, altalenante amica e un po’, ma solo un po’… imprenditrice!”. Così ha definito se stessa in un recente post su Instagram. Quest’ultimo compleanno l’ha colta in splendida forma, è stata sommersa da una valanga di auguri e complimenti dagli utenti che la seguono con ammirazione. Tuttavia è cascata in un vecchio “fastidio” provocato dai suoi post.

Sonia Bruganelli: gli hater non mollano

Oltre alla foto in cui spegne le candeline su una meravigliosa torta di compleanno e il selfie con una cara amica (Raffaella Cipolloni), Sonia Bruganelli ha pubblicato un’immagine in cui sono presenti le buste di alcuni dei regali ricevuti in questo giorno speciale.

Superbi mazzi di fiori e due buste “prestigiose” che portano i marchi di Chanel e Christian Dior. La donna è stata spesso oggetto d’interesse mediatico in passato a causa dei suoi gusti esosi, di certo non alla portata di tutti, sbandierati sul suo profilo Instagram. C’è o no una linea di confine tra voler semplicemente mostrare qualcosa e ostentare? In un periodo in cui il mondo intero sta affrontando una crisi sanitaria ed economica senza eguali, lo sfoggio dell’opulenza di Sonia Bruganelli è parso fuori luogo, almeno per alcuni.

Il web si è diviso. C’è chi è pronto a puntarle il dito contro, c’è chi la difende a spada tratta: se può permettersi merce di lusso perchè dovrebbe privarsene? Anche per il giorno del suo compleanno, la diatriba si è scatenata: “Buon compleanno bellissima Sonia… hanno già fatto commenti sui regali?” – scrive qualcuno. “Devi ricordarti che con i soldi non si può avere tutto” – incalza qualcun altro. C’è chi la difende: “Ogni pretesto è buono per vomitare insulti contro la tua persona, avanti così dando valore ad ogni giorno”.