Stefano De Martino e il lato buio del suo passato

Ospite ieri a C'è posta per te anche Stefano De Martino che ha raccontato un episodio del suo passato, "Ricordo ancora lo sguardo di mio padre"

La prima storia che ha aperto la puntata di ieri sera 20 febbraio a “C’è posta per te” è stata quella di un marito e padre, Giuseppe, 30enne di Catania, che ha voluto ringraziare la moglie Maria per tutti i sacrifici affrontati insieme, per lei ha voluto organizzare un incontro proprio con Stefano De Martino.

Giuseppe è rimasto senza lavoro mentre Maria non ha mai lavorato e hanno tre figli da far crescere. Per loro la situazione è davvero grave nonostante la coppia si ami molto. L’uomo però ha voluto per una sera far felice la sua sposa con un regalo inaspettato, senza sapere che alla fine ci sarà una sorpresa anche per lui. Infatti un imprenditore di Catania gli offre lavoro nella sua azienda recentemente ristrutturata.

C’è posta per te, Stefano De Martino si commuove. Il motivo sta nel suo passato

Ieri a C’è posta per te a supportare la coppia Giuseppe e Maria è sceso come ospite Stefano De Martino che si è emozionato molto per le cose che ha raccontato lo sposo ma che allo stesso tempo ha fatto commuovere il pubblico a casa per il suo racconto nostalgico.

Il conduttore di Stasera tutto è possibile, con le lacrime agli occhi, ha commenta malinconico: “Ho fatto una fatica, perché la vostra storia mi ricorda tante cose della mia infanzia. Ricordo il ticchettio dell’acqua nelle bacinelle quando pioveva, ricordo che a 18 anni ho impegnato due catenine per prendere il treno e andare a fare i provini ad Amici. L’amore riempie. Quando non avevamo niente, noi avevamo tutto”.

Poi il ricordo del padre che fa sciogliere lui ma anche chi lo sta ascoltando: “Ricordo lo sguardo di mio padre, l’immensa sofferenza che solo un padre può provare quando non può dare a un figlio quello di cui ha bisogno. Noi possiamo contare solo sui nostri affetti e voi siete ricchi in questo senso”. Stefano regala infine alla coppia di sposi alcuni doni per i tre figli e una somma in denaro.

