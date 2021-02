Il bar della città si è contraddistinto per la sua originale offerta: una bevanda gratuita a tutti i vaccinati contro il SARS-CoV-2.

You can get a COVID-19 vaccine and a free soft drink at this bar in Tel Aviv, Israel. Jenia Gastropub partnered with city officials for the endeavor as a way to further encourage vaccine adoption among Israelis pic.twitter.com/iZH6t6msaR

— NowThis (@nowthisnews) February 20, 2021