La celebre modella Ainett Stephens fa innamorare i suoi fan con una straordinaria apparizione: il décolleté spagnolo è meraviglioso.

La showgirl e modella nata in Bolivia e naturalizzata italiana, Ainett Stephens, soggiorna attualmente in Spagna assieme al suo compagno dal 2015, Nicola Radici. Quella di ieri è stata una felicemente accolta domenica di sole per la conduttrice, celebre nel palinsesto televisivo della penisola per aver interpretato a partire dal 2016 il ruolo de la Gatta Nera per la trasmissione condotta all’epoca da Pino Insegno, del Mercante In Fiera. In seguito con altri programmi, tra cui Ciao Darwin o Detto Fatto ha ampliato il suo prezioso curriculum di showgirl dalla bellezza disarmante.

Ainett Stephens fa innamorare anche di domenica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ainett Stephens (@ainettstephensreal)

“Una domenica familiare all’insegna del amore ♥️” è il pensiero espresso dalla soubrette di origini venezuelane nella sua didascalia del suo ultimo post su Instagram. Uno scatto preda del Sole quanto del suo sorriso che riesce ad illuminare senza sforzo alcuni il cuore dei suoi ammiratori. “Voi con chi passerete?“, continuerà poi chiedendo un loro parere.

I fan risponderanno di comune accordo sottolineando talvolta l’importanza di trascorrere una giornata di riposo settimanale assieme agli affetti più cari, e dunque in famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ainett Stephens (@ainettstephensreal)

Eppure non dimenticando di sottolineare un piccolo dettaglio: il bellissimo e prosperoso décolleté, definito “spagnolo” da alcuni per il suo attuale stato di residenza. Un commento forse goliardico ma che lascia sorridere. Poco importa cosa indossi o come, Ainett sprigiona sempre una grande dose di positività. A confermalo sarà l’opinione di una sua follower: “Raggiante e bellissima sprigioni tutta la tua infinita bellezza 🌈“.

