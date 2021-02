Alessia Macari in palestra, il lato B accende l’immaginazione – FOTO

L’ultimo scatto in palestra pubblicato da Alessia Macari sui social ha il potere di accendere e far galoppare l’immaginazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Macari (@alessiamacari)

Alessia Macari mette KO i suoi follower di Instagram con uno scatto in cui si mostra mentre si trova in palestra. In questa foto la bella ex concorrente del Grande Fratello si mostra ovviamente in una tenuta sportiva capace di spezzare il fiato a chi l’ammira. Alessia infatti si è lasciata ritrarre di spalle mentre è appoggiata ad un attrezzo posizionato di fronte ad uno specchio. Indossa un reggiseno sportivo bianco e nero che le fascia il décolleté riuscendo a racchiuderlo in modo ben saldo. A far perdere la testa però è il pantalone cha ha deciso di indossare. Il cuore dei fan infatti è messo a dura prova da un leggins che le fascia in maniera sensuale ed aderente le generose forme mediterranee. Complice la posizione assunta nella foto in primo piano si trova il procace lato B che ha catturato immediatamente l’attenzione dei fan.

La carriera e la vita privata di Alessia Macari