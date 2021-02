Alessia Marcuzzi canta con il phon in mano, troppo vento scopre tutto – VIDEO

Che amasse ballare lo sapevamo, ma che Alessia Marcuzzi cantasse è una sorpresa. Il video del karaoke con il phon è davvero entusiasmante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

Finalmente la bellissima Alessia Marcuzzi è nuovamente dietro il bancone de Le Iene Show, in tantissimi l’aspettavano per questo nuovo debutto nel programma storico che l’ha vista negli anni impegnata nella conduzione sempre con grinta e solarità.

Anche se in questi giorni sono molte le voci che la vorrebbero impegnata su un altro set la prossima estate. Secondo recenti indiscrezioni riportate dal settimanale “Vero”, Alessia sarebbe pronta a gestire – in contemporanea a Le Iene – anche un altro programma sempre in casa Mediaset. Attendiamo quindi conferme proprio dalla diretta interessata per capire come si evolverà la situazione “conduzioni”. Intanto Alessia però ci fa sorridere sui social.

LEGGI ANCHE -> Roberta Morise in intimo sul letto: il reggiseno rischia l’esplosione! – FOTO

Alessia Marcuzzi gioca al karaoke con il phon, divina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

LEGGI ANCHE -> Samantha De Grenet tutta leopardata: che schianto! Il messaggio per i fan – FOTO

“Cantare Dilemma di Nelly dopo la doccia. E sentirsi Kelly con i capelli al vento. E voi? Chi siete?🙆‍♀️😂” scrive Alessia Marcuzzi a corredo dello scatto che ha postato ieri sera nella sua pagina Instagram. La vediamo nella sua camera da letto mentre, con tanto di phon acceso in mano, ancheggia e canta come se avesse un microfono acceso in mano.

Indossa una maglia leggera di jersey color coccio aperta sul seno che si muove e fa vedere la trasparenza del decolleté mentre passa il calore del phon davanti a lei, i capelli ondeggiano con lei ed emana, seppur vestita, una sensualità e femminilità che mostrano in pochissime.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

Quasi 16mila like per lei, commenti molti divertiti da parte dei suoi fan: “Alessia una di noi”, “Le canzoni fine 90 inizio 2000 sono le migliori. Che ricordi 😍❤️”, “Stupenda bella semplice umile diretta e acuta insomma top😂❤️”.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GUARDA IL TG DI YESLIFE