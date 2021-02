Alfonso Signorini si scaglia contro Rosalinda Cannavò: accuse pesanti dal conduttore: “Anche tu facevi strategia di comunicazione quando eri con Garko e Morra sulle copertine”

Alfonso Signorini è il conduttore di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Stasera sta andando in onda la quarantaduesima puntata e come primo blocco è stato affrontato il rapporto tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Le due amiche sono ai ferri i corti dopo l’inizio della storia d’amore tra Rosalinda e Andrea Zenga. Dayane ha accusato Rosalinda di fare strategia per arrivare in finale e questo ha ferito molto la sua amica che si è scagliata contro di lei, ferita e delusa dalla piega che ha preso il loro rapporto.

Alfonso Signorini contro Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip

Alfonso ha comunicato a Rosalinda che Dayane non è l’unica a pensarla così, ma anche Massimiliano Morra, che la conosce e che ha avuto una finta storia con lei anni fa per le copertine. Quando Rosalinda si è mostrata allibita dalle sue accuse, Alfonso ha risposto a tono: “Be’ con Massimiliano anche hai fatto strategia, era strategia di comunicazione per finire sulle copertine dei giornali” le ha detto duramente. Rosalinda è scoppiata in lacrime, ferita da questo suo passato che continua a perseguitarla da anni.

Rosalinda ha più volte sottolineato che non avrebbe motivo di fare una strategia del genere, mettendo a rischio tutta la sua vita privata, a così pochi giorni dalla fine del programma.