L’incantevole cantate Annalisa esordisce compleatamente nuda in uno scatto dal “movimento lento” che “ispira tantissimo“.

La cantantutrice Annalisa Scarrone, in arte più semplicemente conosciuta come Annalisa, nella giornata di oggi ha lasciato a bocca aperta i suoi fan. Spiazzati dal suo ultimo post pubblicato sul suo nuovo profilo Instagram soltanto meno di un’ora fa, pare che non riescano a credere ai loro occhi. Uno sfondo totalmente bianco da suggerire una nuova nascita all’insegna della purezza e l’inconfondibile chioma color arancio a contrastare con questo presentimento. La piacevole novità dell’artista arriva in mattinata come “un pugno nello stomaco“.

Annalisa, NUDA10: appena partorito il suo nuovo album

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

“#Nuda10 la tracklist 😬“, esordisce felicemente Annalisa. Ebbene da quanto emerge scorrendo i contenuti del post e della stessa didascalia, si tratta del nuovo album inedito della prossima partecipante al tanto atteso Festival di Sanremo. Una raccolta originale che conta al suo interno la bellezza di diciannove brani.



“Da mezzanotte in preorder“, aggiunge la cantante per segnalare ai suoi fan che non vedono l’ora di ascoltarla. Ora non resta che attendere il fatidico momento notturno in cui potranno iniziare la corsa per conoscere questa sua immacolata creazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

“Abbiamo partorito“, tuona tra i commenti con emozione ed entusiasmo una delle più note fanpage della cantante di origini liguri. Per proseguire con una sua considerazione, apprezzata successivamente da numerosi ascoltatori della trentacinquenne de Il mondo prima di te: “MOVIMENTO LENTO MI ISPIRA TANTISSIMO“.

