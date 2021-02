Ascolti tv 21 febbraio: la sorpresa della Domenica sera

Chi di voi ha seguito la nuova fiction Le indagini di Lolita Lobosco? Gli ascolti tv del 21 febbraio parlano solo di questo, ecco i dati

Ieri sera 21 febbraio è andata in onda la prima puntata della nuova fiction Le indagini di Lolita Lobosco, stile Montalbano in onda su Rai 1 che ha come protagonista proprio Luisa Ranieri. Secondo le prime indiscrezioni ha battuto notevolmente gli altri programmi della serata, anche il consueto appuntamento con Barbara D’Urso su Canale 5 con Live-Non è la D’Urso. Ma analizziamo bene la scena nel dettaglio.

Ascolti tv 21 febbraio: quali sono i dati?

Sul podio della vittoria troviamo Le Indagini di Lolita Lobosco su Rai 1 che conquista una media di 7.535.000 spettatori pari al 31,8% di share. A seguire su Canale 5 Live Non è la D’Urso, in onda dalle 21.50 alle 25.24, registra una media di 2.022.000, 12,2% di share. E poi a seguire al terzo posto Che Tempo che Fa su Rai 3 con 2.414.000 di telespettatori e il 9,1% di share. Su La7 Non è l’Arena 1.482.000 persone con 5,7% nella prima parte e 894.000 telespettatori con il 6,4% nella seconda. Su Italia 1 Independence Day: Rigenerazione con un pubblico di 1.397.000 persone e lo share del 5,8%. Su Rai2 9-1-1 fa 1.011.000 con il 3,7% nel primo episodio e 832.000 3,2% nel secondo. Su Rete4 Troy avvicina 594.000 persone allo schermo con il 3% di share. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel 478.000 con l’1,8%. Sul Nove Quasi quasi Cambio i Miei 240.000 con lo 0,9% nel primo episodio e 211.000 con l’1% nel secondo.

Un nuovo inizio per la Rai, questa sera ci aspetta una nuova puntata del Commissario Ricciardi su rai 1 e il Grande Fratello Vip su Canale 5.

