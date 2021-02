Aurora Ramazzotti: senza veli insieme al suo grande amore FOTO

Conoscete tutti l’amore di Aurora Ramazzotti? Il suo fidanzato è per lei unico, ecco dove hanno trascorso il weekend e in che modo

Insieme sono una coppia stupende, Aurora Ramazzotti e il suo fidanzato Goffredo. I due stanno insieme da qualche anno ed hanno già condiviso molti momenti importanti. La giovane influencer ha esordito la scorsa settimana al programma televisivo Le Iene con il suo primo servizio e per festeggiare il week end appena passato è andata insieme al suo amore a rilassarsi in un Relais. Non sono mancate foto su Instagram ma una è quella più bella.

Aurora Ramazzotti: insieme a Goffredo, è amore?

L’influencer ha pubblicato tre foto per condividere con i fan il suo weekend romantico. Gli scatti sono uno più bello dell’altro ma molti fan notano un’immagine in particolare. Nessuno ha mai messo in dubbio l’amore che Goffredo e Aurora provano l’uno per l’altra, anzi i follower hanno sempre fatto il tifo per la coppia. Ma la foto preferita del web rimane quella senza veli della ragazza: sexy e afrodisiaca. L’avete già vista?

La foto di cui vi stiamo parlando è la seconda quella in cui Aurora posa in costume in modo sensuale. E’ sicuramente Goffredo a scattare la foto, il suo fidanzato è il fotografo di fiducia per l’influencer. Poi c’è quella in cui lui bacia lei e i fan si sciolgono alla vista di così tanto amore.

Domani sera Aurora dovrà salutare per qualche ora il suo compagno, il lavoro chiama e lei è già pronta per una nuova puntata.