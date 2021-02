La Buonocore era la corteggiatrice del tronista Davide che però ha scelto un’altra, la giovane lo dimentica con un volto noto

Una foto di Beatrice Buonocore ha scatenato il web, l’ex corteggiatrice di Davide Donadei ha condiviso uno scatto in spiaggia insieme a Giorgio la non scelta di Sophie Codegoni. A distanza di poco tempo dalla scelta, le coppie formate si godono i momenti insieme e invece i due che sono stati rifiutati si consolano a vicenda? Non è chiaro se si siano dati appuntamento oppure è stato un incontro casuale.

Beatrice e Giorgio, gli ex corteggiatori si frequentano?

La foto dei due ritratti su una spiaggia e sorridenti ha destato molti dubbi nel pubblico che sogna ormai una relazione fra loro. Non hanno detto nulla però su questa rimpatriata, la Buonocore ha solamente commentato sotto la foto “Mi è sembrato di incontrare un Dibo”. Giorgio ha poi condiviso la foto anche lui mettendo il luogo, che sarebbe Giulianova. Il ragazzo abita lì in Abruzzo quindi la sua presenza è decisamente giustificata. Mentre Beatrice cosa ci faceva in quel posto.

In ogni caso appare molto strano che i due si siano incontrati per caso su una spiaggia deserta in Abruzzo. Oltretutto nella foto appaiono con un bicchiere di vino in mano e sono molto affiatati, lui le posa il braccio sulla spalla e lei gli tocca la mano. Tutto riconduce ad un appuntamento voluto e organizzato, tuttavia non è detto sia mirato ad una conoscenza che va verso una relazione. Potrebbe essere solo una rimpatriata amichevole per consolarsi dalle loro delusioni d’amore.

Intanto i fan di Uomini e Donne fanno il tifo per loro anche se qualcuno fa notare che ci hanno messo poco a voltare pagina. D’altronde non si può mica stare a soffrire quando si hanno altre possibilità a portata di mano.