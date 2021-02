Beautiful, anticipazioni 22 febbraio: qualcosa per cui ringraziare

Beautiful, anticipazioni 22 febbraio: Shauna rivela a Ridge che Quinn sa tutto di loro. Thomas è sempre più soddisfatto.

Eric non è affatto felice di vedere Ridge così distante da Brooke. Il vecchio stilista non ha nulla contro Shauna, ma crede fermamente che il matrimonio tra Ridge e Brooke sia la colonna portante della famiglia. Ridge invece sembra scoraggiato: secondo lui Brooke non sta facendo altri che affossarlo. Come può il padre biasimarlo se ha trovato in Shauna un’amica e una confidente in questo momento così delicato della sua vita? Nel frattempo la Fulton si confessa con Quinn, raccontandole di essere follemente innamorata di Ridge e di star finalmente raggiungendo il suo obiettivo.

Beautiful, anticipazioni 22 febbraio: Steffy pensa ancora a Liam

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che le incomprensioni tra Hope e Liam continueranno. Nonostante i due siano sempre più distanti, entrambi concorderanno sul fatto di andare a visitare Douglas per il ringraziamento. Hanno davvero molto per cui essergli grati. Nel frattempo Thomas provocherà Steffy, spingendola ad ammettere che vorrebbe riavere Liam nella sua vita. La ragazza rimane comunque convinta che il fratello si stia illudendo e che la relazione tra Hope e Liam, così come quella tra Ridge e Brooke, sia solida ed indistruttibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Ridge incontrerà di nuovo Shauna e lei ammetterà di avere molto per cui ringraziare quest’anno. In risposta, Ridge la bacerà di nuovo.

