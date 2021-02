Beautiful, anticipazioni puntata 23 febbraio: Liam affronta Thomas

Beautiful, anticipazioni 23 febbraio: il Ringraziamento è passato. Liam affronta Thomas, Steffy affronta Hope.

Da quando Thomas è tornato, il rapporto tra Hope e Liam è sempre più precario. La ragazza è a tutti gli effetti la madre legale di Douglas e questo significa per lei grandi responsabilità nei confronti del bambino. Liam teme che Thomas stia usando nuovamente il figlio per arrivare ad Hope e vuole impedirlo a tutti i costi. Anche Steffy non è completamente convinta della buona fede di Thomas, ma non è neanche felice di vedere Hope che gli ronza intorno. Per quanto desideri riavere Liam nella sua vita, non è disposta a vedere suo fratello soffrire ancora per la Logan.

Beautiful, anticipazioni 23 febbraio: Steffy accusa Hope

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che il Ringraziamento è stato un momento piacevole, ma i problemi sono sempre dietro l’angolo. Liam prende da parte Thomas e cerca di mettere in chiaro che Hope è la sua fidanzata e non gli è piaciuto il modo in cui il Forrester ha gestito la questione dell’adozione con lei. Per di più, il fatto che si sia finto morto non fa che dimostrare quanto poco tenga ai sentimenti di Hope.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che anche Steffy si scontrerà con Hope. Secondo la giovane Forrester, il fatto che Hope abbia chiesto l’affidamento di Douglas fa parte di un piano per raggirare suo fratello.

