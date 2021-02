Belen a Verissimo: Toffanin commossa dopo la confessione della modella

Avete seguito l’ultima puntata di Verissimo? Belen con la sua confessione ha commosso la conduttrice, ecco cosa ha raccontato

Belen Rodriguez è stata ospite all’ultima puntata di Verissimo, programma di attualità e intrattenimento in onda il sabato pomeriggio su Canale 5. Insieme alla conduttrice Silvia Toffanin, la modella argentina ha ripercorso gli ultimi momenti della sua vita, dalla separazione con Stefano De Martino al nuovo amore Antonino Spinalbese, fino alla scoperta di una nuova gravidanza. Ha anche confessato dei dettagli che hanno fatto commuovere la presentatrice molto attenta al racconto dell’invitata. Scopriamo insieme di cosa hanno parlato.

Belen Rodriguez a Verissimo: cosa ha raccontato?

“Quando ho incontrato Antonino stavo chiudendo un cerchio – inizia a parlare la modella – Quando è finita la seconda volta con Stefano, non è stato come il primo divorzio. Era una morte preannunciata”. L’argentina ha sofferto molto per la fine della storia con il padre di suo figlio e Antonino è stato colui che l’ha fatta rinascere. “È un uomo di altri tempi, sono di un felice. Mi rende felice da quando mi sveglio a quando vado a dormire”. Ha poi aggiunto spiegando anche che sebbene sia molto più giovane di lei, tra loro la differenza di età non conta. Santiago è stato come il cupido della loro storia, infatti Belen ha confessato che il suo ometto le ha rivelato che sarebbe stato felice di una storia con l’hair stylist.

“Mamma mi sa che Dio ti ha mandato il principe. Ho sentito che ti ha chiamato amore, può essere. Fidanzati con lui, penso che ti ama davvero tanto”. Dopo queste parole la Toffanin è scoppiata in lacrime di gioia.

