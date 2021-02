Benedetta Parodi, lo scatto rubato che fa gola sul web – FOTO

Benedetta Parodi, come sempre radiosa nel suo luogo preferito. Ecco lo scatto rubato che fa gola sul web.

Quasi un milione di follower per Benedetta Parodi, la conduttrice che negli anni si è ritagliata in tv uno spazio culinario tutto suo, propone sul social un’anteprima di quello che sarà nel suo ultimo libro, dal titolo Una poltrona in cucina. Tra le storie infatti è possibile scorgere una gustosa fetta di torta alle nocciole decorata con tanto di ciuffo alla panna. La stessa infatti ammette di aver rubato lo scatto dal suo ultimo progetto lavorativo. Le ricette di Benedetta sono sempre molto seguite ed apprezzate, merito anche del modo sempre genuino della Parodi di porsi, sia in tv che sui social e non per ultimo sui libri che si rivelano sempre un successo.

Benedetta Parodi, la FOTO nel posto più intimo

Un giorno fa la conduttrice ha postato una foto dal suo angolo di casa più intimo: la cucina. E’ domenica pomeriggio e la Parodi decide di preparare un dolce gustosissimo che mette sempre d’accordo tutti, ovvero la cheesecake. Americana di nascita ma italiana ormai di adozione, Benedetta ne propone una versione allo yogurt scherzandoci su: Appena tornata e già ai fornelli!😂 Per stare leggera ho fatto una cheesecake allo yogurt… Nel suo posto preferito di casa, Benedetta ha sfornato un dolce che ha messo d’accordo tutti. Almeno, questo è quanto si percepisce dai commenti di amore delle fans.

In tante infatti a chiederle la ricetta del dolce, altre invece si limitano a complimentarsi con la conduttrice televisiva.

