Bonus 2021 senza Isee: a quanto ammonta e come richiederlo

Esiste un bonus che non ha bisogno di misurare la ricchezza del nucleo famigliare? Dal 2021 sì, ecco come richiederlo senza Isee

A partire dal 1 gennaio 2021 è partito il nuovo programma Cashback che prevede un altro bonus da aggiungere alla lista in erogazione dallo scorso anno. Si tratta però di un aiuto economico che si allontana dall’Isee, la misura di ricchezza del nucleo famigliare e consiste nel rimborso di massimo 150 euro a semestre per le spese in negozi fisici con carte di credito. Molti ne hanno già usufruito, altri si chiedono come bisogna richiederlo. In questo articolo ci sono tutte le risposte che cerchi.

LEGGI ANCHE>>>Bonus 150 euro senza ISEE: quando e come richiederlo

Bonus 2021 senza Isee: come richiederlo?

LEGGI ANCHE>>>>Bonus senza ISEE, la lista e come richiederli

Per ottenere il bonus Cashback sarà utile seguire alcune semplici regole:

La prima operazione da fare è ottenere lo Spid, l’identità digitale necessaria per accedere a tanti servizi della pubblica amministrazione. Esso si può richiedere a partire dal compimento del diciottesimo anno di età. Serviranno una mail e un numero di telefono mobile su cui ricevere il pin di accesso. La seconda operazione è scaricare l’app IO da Play store o Apple Store. Poi bisognerà procedere con le autorizzazioni richieste e seguire i vari passaggi. Nella sezione portafoglio si dovrà aggiungere come se fosse un voucher il programma cashback e autorizzare l’adesione. La terza operazione è registrare l’Iban del proprio conto corrente o postale. Il conto deve essere intestato allo stesso soggetto che si è registrato all’app. E per finire registrare la carta di pagamento elettronico che si intenderà usare per i pagamenti. Si possono caricare tutte le carte di credito o debito, ma anche il bancomat e poste pay in possesso che di solito utilizzi nel negozio per pagare gli acquisti effettuati.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Il bonus resterà valido fino a giugno 2022, salvo diversa segnalazione. Per ogni singola operazione, l’importo massimo del rimborso è 15 euro, per una spesa pari o superiore a 150 euro.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GUARDA IL TG DI YESLIFE