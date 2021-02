Camila Raznovich, presentazione col sorriso, lei è in splendida forma: che bella – FOTO

Camila Raznovich si presenta in studio, in forma smagliante e con un accenno di sorriso sulle labbra: bella e amatissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da camilaraznovich (@camilaraznovich)

La presentatrice di “Kilimangiaro” in Rai, Camila Raznovich ha sorpreso, tutto ad un tratto il pubblico in tv con un’eleganza modesta e una presentazione nel segno di una bellezza limpidissima. Ogni domenica pomeriggi, dallo Studio 6, del Centro radiotelevisivo Biagio Agnes va in onda una trasmissione che arricchisce la mente del telespettatore di arte e cultura.

Dai paesaggi mozzafiato ai reperti storici, fino alle tradizioni e le usanze dei popoli che vi abitavano l’Italia di un tempo. Così Camila ha apprezzato con tutto il piacere di questo mondo, un nuovo ruolo di conduzione, che prima era di Licia Colò.

Si tratta solo di una delle ultime esperienze di una carriera, iniziata nel segno e nel sogno dei viaggi, alla scoperta di posti unici sulla terra. Poi è arrivato l’amore della sua vita, del quale se ne è innamorata con tutto l’imbarazzo e la veridicità che un sentimento de genere può trasmettere ad una persona

LEGGI ANCHE —–> Tommaso Zorzi: la giacca unisex al Grande Fratello VIP è tendenza Primavera 2021

Camila Raznovich, tutto pronto per una nuova avventura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da camilaraznovich (@camilaraznovich)

LEGGI ANCHE —–> Giulia De Lellis diventa presentatrice: tutto sul programma che condurrà!

La vita di Camila Raznovich è diventata più luccicante e senza pregiudizi. A partire dall’amore, fino ad arrivare alle sue qualità di conduttrice Rai. Un personaggio vip come lei farebbe bene a qualsiasi persona che voglia aggiungere un frammento del sapere geografico al suo vocabolario della cultura dei popoli e dei luoghi più entusiasmanti della terra.

In passato ha raccolto le redini di Licia Colò, della trasmissione “Kilimangiaro” in onda tutte le domeniche pomeriggio su Rai 3, con la 46enne al timone. Oggi presiede il palcoscenico in tutta la sua competenza in materia. Ogni volta è sempre un piacere per i fan e telespettatori, vederla col sorriso stampato sulle labbra e trasmettere a tutti un “pizzico” di semplicità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da camilaraznovich (@camilaraznovich)

Come nell’ultima occasione dove Camila è pronta a dire la sua, per una nuova “immersione” d’avventura. Lei appare davvero in splendida forma, ma ciò che più conta per lei è la sostanza dei valori, ovvero l’essere amata da tutti