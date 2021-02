Carlo Conti rinuncia alla sfida, a Maria De Filippi il regalo inaspettato

Carlo Conti rinuncia alla sfida del sabato sera e si sposta al martedì. Riuscirà a salvare il Salvabile? Maria de Filippi regina indiscussa

Ottime notizie in arrivo per Maria de Filippi che di certo di fronte alla decisione della Rai gongolerà. Come sappiamo la regina degli ascolti del sabato sera non ha rivali. Il suo C’è posta per te rimane il programma più seguito, da sempre, non ci sono format e programmi che tengano. Chiunque cerca di sfidarlo resta bruciato.

Ed è quello che è successo alla Rai con il ciclo di appuntamenti A grande richiesta dedicato, il sabato sera appunto, ad un cantante in particolare, con eccezione della prima serata nella quale è stato fatto un omaggio all’amore in onore di San Valentino.

Gli ascolti sono bassissimi e così la rete di stato ha deciso di correre ai ripari e salvare il salvabile. Carlo Conti rinuncia alla sfida e fa a Maria de Filippi un regalo davvero inaspettato.

Carlo Conti cambia giorno, riuscirà nel miracolo?

È TvBlog che ha lanciato l’anticipazione specificando che la puntata di A grande richiesta dedicata ai Ricchi e Poveri intitolata Che sarà, sarà condotta da Carlo Conti salta il turno di sabato prossimo e viene anticipata a domani.

Una scelta fatta nella speranza di riuscire a recuperare gli ascolti puntando sul fatto che I ricchi e poveri da sempre sono una band molto amata dal pubblico che di recente li ha visti a Il cantante mascherato di Milly Carlucci nelle vesti di Baby alieno.

Le precedenti puntate condotte da Veronica Pivetti e Paolo Conticini e quella di sabato da Flavio Insinna sono state a dir poco deludenti e così con il cambio di giorno si spera di salvare almeno Carlo Conti e poi anche Alberto Matano che condurrà la puntata successiva dedicata a Loredana Bertè che sarà trasmessa martedì 9 marzo anziché come stabilito inizialmente al sabato. Domani con il cambio di palinsesto Carlo Conti riuscirà a fare il miracolo? Staremo a vedere.

