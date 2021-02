Chiara Ferragni: “Fedez andrà da solo a Sanremo”

Chiara Ferragni, imprenditrice e influencer, annuncia che non andrà al Festival di Sanremo col marito, il rapper Fedez. Ecco i motivi della sua assenza

Si allunga la lista dei no a Sanremo. L’ultimo arriva da Chiara Ferragni, che ieri ne ha parlato su Instagram. Nel corso di un botta e risposta con i suoi fan, all’influencer viene chiesto se andrà anche lei nella cittadina ligure per supportare il marito Fedez. Il rapper partecipa al Festival per la prima volta in coppia con Francesca Michielin: per loro è il terzo duetto dopo i successi di “Cigno nero” e “Magnifico”.

Non del tutto a sorpresa arriva la risposta dell’imprenditrice, che, con dispiacere dei fan, annuncia la sua assenza. Chiara spiega ai suoi follower che la prossima settimana resterà a Milano, e applaudirà il marito e la Michielin da casa. Non sarà sola: organizzerà un “watch party” con tutta la sua famiglia e il piccolo Leone. Perché questa scelta?

Chiara Ferragni: “Non vado a Sanremo, ecco perché”

Dietro alla sua assenza ci sono due motivi molto validi. Per prima cosa hanno influito i rigidi protocolli anti-Covid messi in piedi per garantire la sicurezza del Festival. All’Ariston quest’anno non ci sarà il pubblico, e anche gli entourage dei cantanti in gara sono ridotti al minimo, per evitare le possibilità di contagio.

L’altro motivo è legato alla seconda gravidanza di Chiara, che è ormai all’ottavo mese. La data del parto è sempre più vicina, e – vista la situazione epidemiologica – alle future mamme non è consigliato viaggiare. Ancora segreto il nome della secondogenita, che dovrebbe vedere la luce a tre anni esatti da Leone, nato il 19 marzo 2018.

Chiara Ferragni ha quindi dovuto rinunciare a Sanremo, seppur a malincuore. E a chi le chiede se è ansiosa di vedere Fedez sul palco dell’Ariston, risponde: “Sì, sarà super emozionante… Non vedo l’ora!“