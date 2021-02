Chiara Francini confessa: “Soffro di una malattia imbarazzante…

L’attrice toscana Chiara Francini confessa di essere afflitta da una malattia imbarazzante, fin da quando era bambina: l’eritema pudico. Di cosa si tratta?

Ospite ieri di Domenica In, l’attrice toscana Chiara Francini si racconta a Mara Venier. La donna parla dello splendido momento professionale e privato che sta vivendo. Con Laura Chiatti è protagonista della commedia “Addio al nubilato”, in uscita in questi giorni sulla piattaforma Amazon Prime.

Dal punto di vista sentimentale è legata da qualche anno all’imprenditore svedese Frederick Lundqvist, con cui convive. Chiara però ammette di non sentirsi ancora pronta al matrimonio: “Voglio scegliere tutti i giorni che l’uomo che ho accanto è il migliore che possa avere”. Un periodo ricco di soddisfazioni, ma non è tutto oro ciò che luccica. La bella attrice infatti combatte da sempre contro una patologia piuttosto imbarazzante.

LEGGI ANCHE -> Federica Panicucci è nei guai: tutto a rischio, il retroscena “pericoloso”

Chiara Francini, la verità sulla sua malattia

LEGGI ANCHE -> Serena Rossi che farà dopo Mina? Finalmente la verità

Chiara ha confessato di soffrire di una malattia molto fastidiosa, da cui però non si è mai fatta limitare nel perseguire il sogno di recitare. “Il medico mi ha spiegato che questo disturbo ha un’origine emotiva e che non ci sia molto da fare. Per fortuna non mi capita sul lavoro, perché li ho la situazione sotto controllo: recito. Semmai mi capita nella mia vita privata. Negli anni ho imparato a riconoscere le situazioni critiche e magari le evito, oppure lascio che mi si infiammi la faccia. Sono fatta così, non posso farci niente“.

Ha iniziato ad accusare i primi sintomi già da bambina, alle elementari, con forti dolori alla pancia. “Volevo essere la prima della classe – ricorda Chiara -perché così pensavo, sbagliando, i miei genitori sarebbero stato ancora più fieri di me. Mi impegnavo più del dovuto e il mio fisico reagiva con questi dolori lancinanti“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Di cosa soffre l’attrice? Si tratta dell’eritema pudico o “emozionale”. È un tipo di irritazione rossastra che interessa il volto, il collo e la parte alta del torace. Ne soffrono le persone che sono più sensibili alle emozioni, nel momento in cui si trovano in situazioni di stress o di scatti d’ira.