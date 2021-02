Clizia Incorvaia, il balletto in accappatoio rapisce, inquadra dove non batte il sole – VIDEO

Il balletto di Clizia Incorvaia ha lasciato gli utenti di stucco: in accappatoio, la modella si riprende lì dove non batte il sole

La fidanzata di Paolo Ciavarro, che proprio ieri sera è stata ospite di Live – Non è la D’Urso, ha recentemente postato un video che ha lasciato i fan di stucco. Nel montaggio, l’influencer mostra il cambio d’abito effettuato per la messa in onda: dall’accappatoio, decisamente provocante, all’outfit nero che ha incantato tutti i telespettatori del programma.

Alcuni utenti non hanno tuttavia risparmiato critiche a Clizia, sostenendo che le riprese in accappatoio fossero un po’ troppo “osé”. Allo stesso tempo, ci sono però tantissimi fan che hanno osannato la loro beniamina, non mancando di rivolgerle i loro più sinceri apprezzamenti: “Unica, stupenda“, “Che splendore“.

Clizia Incorvaia commenta il libro di Francesco Sarcina: “C’è del trasognato”

Il rapporto tra Clizia Incorvaia e l’ex marito Francesco Sarcina non si è affatto concluso nel migliore dei modi. La modella, accusata di aver tradito il cantante con il suo migliore amico, si è anche ritrovata ad affrontare le fasi più buie della vita di Sarcina, tra cui la dipendenza dalla droga. Francesco, che ha di recente pubblicato il proprio libro “Nel mezzo“, ha dichiarato di essere uscito dal tunnel, ma l’ex moglie Clizia non sembra voler gioire di questo traguardo.

Ospite a Live – Non è la D’Urso, la modella ha anche insinuato che le confessioni riportate nell’opera non siano totalmente veritiere. Alla domanda della conduttrice, Cilzia ha infatti risposto in questo modo: “La scrittura è un processo creativo pazzesco. Si possono raccontare cose incredibili. C’è del trasognato“.

Dalle parole della modella, è evidente il rancore ancora covato nei confronti di Sarcina. Probabilmente, Clizia non ha del tutto digerito la turbolenta relazione con il cantante.