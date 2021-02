Cristina Buccino, il bollente inizio di settimana mette d’accordo tutti – FOTO

Cristina Buccino rende meno doloroso il lunedì: il suo scatto bollente mette d’accordo tutti. Bellissima.

Bellezza 100% italiana quella di Cristina Buccino, la modella dalle forme perfette desiderata da tantissimi brand rinomati, sia di moda che di cosmesi. Ogni capo d’abbigliamento su di lei acquisisce un fascino ulteriore ma anche in versione minimal la Buccino è sempre pazzesca. Qualche ora fa, la modella ha omaggiato con degli scatti i follower in modo che l’hanno potuta ammirare in tutto il suo splendore. Sicuramente sul set di uno shooting fotografico, la mise della Buccino mette d’accordo tutti: in stile total black, indossa una tutina morbida e comoda a maniche corte e con shorts inguinali tanto che le gambe chilometriche diventano le protagoniste indiscusse delle foto. E questo lo si coglie anche leggendo qualche commento che sono tutti pressoché dello stesso tenore: omaggiano la bellezza indiscutibile di Cristina e qualche fan chiede dove si possono acquistare gli stivaloni. In effetti, le calzature da subito hanno fatto tendenza e sicuramente diventeranno un must per la stagione. Aderenti in pelle, sopra il ginocchio su di lei sono veramente un incanto.

