Daydreamer anticipazioni 22 febbraio: colpo di scena per Sanem. Quello che è successo nelle ultime puntate ha lasciato spiazzati i telespettatori

Daydreamer ci ha presentato un colpo di scena incredibile in queste ultime puntate: Can e Sanem si sono lasciati e la serie ha fatto un salto temporale di un anno. Li rivediamo dopo dodici mesi dall’ultima volta, tutti diversi, cambiati, cresciuti. Can è tornato a girare per il mondo e Sanem ha realizzato il suo sogno, pubblicando il libro e riscuotendo un grandissimo successo.

Daydreamer anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio

Oggi 22 febbraio vedremo la prima parte della 125esima puntata. Rivediamo i nostri protagonisti a distanza di un anno. Sanem ha presentato il suo libro e con il successo ottenuto e i soldi guadagnati si è trasferita in una splendida tenute. Non sono finite qua le sorprese: Muzzafer e CeyCey decidono di fare a sua insaputa un importante acquisto con i soldi del marchio Fikri Harita. Si tratta di una notizia sconvolgente, quella che pi tardi lascia stupita anche la stessa Deren.

I nuovi proprietari dell’agenzia pubblicitaria adesso sono CeyCey, Muzzafer e Sanem. Come prenderà la nostra Aydin questa notizia? Non ci resta che scoprirlo oggi su Canale Cinque con questo nuovo appuntamento.