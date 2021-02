Elena Morali, “chiamatemi signorina” e a letto ci va senza veli – Foto

Elena Morali fa sognare: la sua buonanotte è bollente ed i fan sognano ad occhi aperti. Tutta colpa del babydoll

Da single è sempre più spregiudicata Elena Morali. La bionda e prorompente influencer ha chiuso la sua storia d’amore con Luigi Mario Favoloso, l’ex di Nina Moric con il quale stava insieme da un anno e ora non ci sono restrizioni per lei.

Sempre più hot sul suo profilo Instagram con foto che fanno girare la testa ai suoi follower che ad oggi sono 1,2 milioni. Lingerie in pizzo e completini sexy, sul letto o in altri luoghi e basta poco per infuocare l’atmosfera.

La Morali ha annunciato via social, ancora prima di avvisare lui, di aver scoperto il suo uomo entrare in casa sua con un’altra, sua amica tra l’altro. Secondo il parere di Favoloso nulla di male, arrivato in casa con un’altra sensuale bionda che dopo si è scoperta essere Paola Caruso, per fare una sorpresa alla sua fidanzata in vista del suo compleanno. La bella Elena non ci crede affatto e tutto si consuma tra tv e social. Cosa accadrà ancora?

Elena Morali, a letto e con un babydoll da sogno

E come si consola Elena Morali senza il bel Luigi Mario? Con qualche scatto che dedica ai suoi fedeli fan. L’ultimo è veramente un’opera d’arte. Un capolavoro che i suoi follower hanno apprezzato moltissimo. Molto meno spinto rispetto agli altri ma d’impatto, che conquista.

“Chiamatemi … Signorina 👠” Elena scrive a corredo del post. Qualche allusione al fatto che ora sia single e con un cuore libero? Potrebbe essere anche se a molti poco importa. La cosa essenziale è il risultato: sdraiata sul letto in una sexy lingerie e uno sguardo che ti rapisce.

Un babydoll rosa e bianco che lascia intravedere uno slip trasparente e la parte di sopra fine, un vedo non vedo che si apre ma che lei copre con il braccio. Cosa c’è sotto? Partono le fantasie del web ed è subito tilt.

