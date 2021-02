Fallisce il piano del ladro acrobata: bloccato dalla vicina – VIDEO

A Milano, un ladro acrobata si arrampica su un palazzo per entrare in un appartamento vuoto. La vicina di casa lo blocca, e il video diventa virale

Se n’è andato a mani vuote il ladro acrobata che ieri ha tentato un colpo a Milano, in zona Chiesa Rossa. D’altronde il suo era un piano azzardato: vista una finestra aperta ad un piano alto, l’uomo ha pensato di approfittarne. E così, in pieno giorno, ha iniziato a scalare i balconi per intrufolarsi nell’appartamento che aveva adocchiato.

Il ladro però non aveva fatto i conti con la prontezza di riflessi di una vicina di casa, che lo ha sorpreso in flagrante. Il malintenzionato era intento ad arrampicarsi fra inferriate e cornicioni e non si era accorto della presenza della donna nell’appartamento di fronte, che ha ripreso tutta la scena in un video.

Niente bottino per il ladro acrobata: la vicina lo blocca

È bastata un’unica frase per far scappare il malvivente, prima che potesse irrompere nell’appartamento. Nel momento in cui sta per entrare dalla finestra aperta, l’inquilina si rivolge a lui e gli chiede: “Scusa… Hai bisogno di qualcosa?”. Il ladro si volta esterrefatto, e poi si affretta immediatamente a scendere e ad allontanarsi.

Come riporta Today, il video è stato diffuso dal consigliere milanese Riccardo De Corato, di Fratelli d’Italia, che ha commentato così l’accaduto. “Nel video-denuncia di una residente si vede un uomo che si arrampica sulla facciata di un condominio della zona, in pieno giorno, fino a raggiungere il balcone e la finestra di un appartamento. Se non fosse stato osservato e fermato dalla voce di una residente, che cosa avrebbe fatto?”.

Le immagini ora sono al vaglio degli inquirenti che tenteranno di scoprire l’identità del ladro acrobata. Intanto il video è diventato virale, e gli utenti del web si complimentano con l’inquilina per la prontezza con cui ha saputo mettere il malvivente in fuga.

