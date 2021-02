Federica Panicucci è nei guai: tutto a rischio, il retroscena “pericoloso”

Un periodo molto buio per Federica Panicucci: la conduttrice di Mattino Cinque è stata denunciata da due donne note della televisione

Continua la trafila penale per Federica Panicucci che dopo le dita ustionate in un incidente domestico che l’ha costretta all’immobilità delle mani per qualche tempo, adesso anche la denuncia da parte di due note donne della tv italiana. Avevamo dato seguito alla notizia già qualche giorno fa, ma sembra ci siano degli sviluppi nel caso. Facciamo un passo indietro però e cerchiamo di capire cos’è successo alla conduttrice di Canale Cinque.

Alcuni giorni fa il giornalista Gabriele Parpiglia su “Giornalettismo” scriveva la bomba: “Federica Panicucci è stata portata in tribunale da Wanna Marchi e figlia, Stefania Nobile, per una frase che le due non hanno digerito”.

Federica Panicucci rinviata a giudizio da Wanna Marchi e la figlia Stefania

Il guaio sarebbe stato commesso qualche anno fa con una frase detta dalla Panicucci proprio per commentare l’attività delle due donne in questione, “La Marchi e la Nobile hanno dei morti sulla coscienza”. Frase che ovviamente non è andata già a madre e figlia che hanno deciso di passare alle vie legali nei suoi confronti.

La questione come prevedibile sarà ancora lunga e gli esiti non si sapranno sicuramente a breve visto la burocrazia italiana. Al momento la conduttrice di Mattino 5 ha anche da pensare a problemi un po’ più gravi e non ha commentato la notizia.

Oltre alle dita ustionate per Federica arieggia anche l’indiscrezione di una sua possibile sostituzione alla conduzione del programma che ormai conduce da 12 anni. Dagospia la vorrebbe fuori per la prossima stagione e già avanzano nomi di possibili sostitute.

