Serata in casa di amici si trasforma in tragedia: muore giovane studente

Uno studente di 21 anni è morto durante la scorsa notte a Firenze, dopo essere precipitato dal quarto piano di un palazzo nel centro storico.

Dramma durante la scorsa notte a Firenze, dove un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere precipitato dal quarto pianto di un palazzo. La vittima, uno studente di una scuola di moda privata, secondo quanto ricostruito si trovava a casa di alcuni amici, quando improvvisamente sarebbe caduto dalla finestra per cause ancora in fase di verifica. Sul posto, dopo l’allarme, sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri.

È caduto dalla finestra di un appartamento mentre si trovava a casa di amici. Questo il tragico destino di un ragazzo, deceduto durante la scorsa notte, tra domenica 21 e lunedì 22 febbraio a Firenze. La vittima è uno studente 21enne, originario di Monza, che frequentava il Polimoda, scuola di moda privata del capoluogo toscano. Stando a quanto ricostruito, come riporta Fanpage, il giovane si trovava in casa di alcuni amici per trascorrere la serata, quando, per cause ancora da accertare, è precipitato da una finestra al quarto piano di un edificio sito in via Porta Rossa. Un volo di diversi metri che non gli ha lasciato scampo.

Lanciato l’allarme, in pochi minuti, sul luogo della tragedia sono arrivati gli operatori sanitari del 118, ma per il 21enne non c’è stato nulla da fare. L’equipe medica non ha potuto far altro che constatarne il decesso sul posto.

Intervenuti anche i carabinieri di Firenze che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Dai primi accertamenti, riferisce Fanpage, pare che gli inquirenti abbiano escluso il coinvolgimento di terzi e si sta cercando di capire se si sia trattato di un incidente, forse in seguito ad un malore, o di un gesto volontario da parte dello studente. I militari, che avrebbero rinvenuto all’interno dell’abitazione alcune bottiglie di alcolici, hanno sentito le persone presenti all’interno dell’abitazione.

La salma del giovane è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria che, riporta Fanpage, ha già stabilito l’esame autoptico per chiarire le cause del decesso.

