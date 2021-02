Flavio Insinna penalizzato dalla Rai per frecciatine di “cattivo gusto”

Il conduttore Flavio Insinna è stato nuovamente penalizzato dalla rete Rai per la aver continuato con le sue frecciatine fuori luogo.

In seguito alle situazioni sconvenevoli di qualche tempo fa, dove il conduttore Flavio Insinna era stato sospeso dalla storica trasmissione di Affari Tuoi, per aver insultato fuori onda ed in più occasioni una sua concorrente, adesso il passato sembra riproporsi chiedendo nuovamente il conto. La rete Rai ha deciso di prendere ulteriori provvedimenti vista la reticenza del presentatore a riproporre ai concorrenti de l’Eredità quelle classiche frecciatine, definite da alcuni fuori luogo, come da altri di “cattivo gusto“.

Flavio Insinna, penalizzato: il passato che ritorna

Questa volta a lasciare sgomenti i telespettatori dello show televisivo è stato un gesto che non ha badato a delicatezze. Che appartenga alla vena caratteriale del conduttore mantenere uno stile sarcastico nel suo colloquiare con i concorrenti non è di certo una novità, e talvolta è riuscito a suscitare anche piacevoli risate, ma in questo caso le cose sarebbero ben diverse.

Il gesto non gradito da Viale Mazzini avrà delle spiacevoli ripercussioni. Ed i fan di Insinna non possono che sperare che il timone della rete possa ripensarci. Anche stavolta si è trattato di un fuori onda de L’Eredità. La scena, registrata da uno smartphone tra il pubblico ed andata in seguito in onda anche su Striscia La Notizia, ha mostrato il presentatore mentre pronunciava delle frasi che sono state poco apprezzate.

A quanto pare Flavio dovrà rinunciare alla sua attuale presenza scenica. Con una riduzione cospicua delle sue apparizioni sul piccolo schermo. A lasciare ancora più intimoriti i suoi ammiratori è la possibilità che per la prossima stagione di Affari Tuoi, programmata con la sua presenza, dovrà lasciare spazio probabilmente ad un altro showman: Carlo Conti.

