Flora Canto in dolce attesa, Brignano diventa di nuovo papà: l’annuncio

Flora Canto ed Enrico Brignano in attesa del secondo figlio. La showgirl posta su Instagram uno scatto in cui mostra il pancione annunciando la bella notizia.

Dolce attesa in casa Canto Brignano. La notizia è stata comunicata già stamani dall’informato giornalista Santo Pirotta nell’ambito della trasmissione “Ogni Mattina” di Adriana Volpe.

“Pensare che Flora, in una recente intervista, disse “una volta che aspetto il secondo figlio, costringerò Enrico a sposarmi”. Sarà la volta buona?”, il commento del giornalista.

Già genitori di Martina la coppia darà alla luce un fratellino o una sorellina. Mistero sul sesso del bimbo in arrivo. A confermare la notizia è Flora stessa che, sulla sua seguitissima pagina Instagram, ha postato uno scatto in cui mostra il pancione in bella vista. Sorridente come non mai, indossa un abito rosa aderente che sottolinea la dolce attesa.

“In questo periodo storico così difficile avevamo voglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina.. Ed è così che ti abbiamo cercato, voluto e desiderato tanto…Ora aspettando di sapere che tu sia un maschietto o una femminuccia siamo qui che ti aspettiamo a braccia aperte”, la didascalia pubblicata dalla Canto sotto la foto. In pochi minuti innumerevoli i commenti di auguri da parte dei 355 mila follower di Flora.

Flora Canto e Brignano: il sogno di sposarsi in spiaggia

Di recente Brignano aveva condiviso sulla sua pagina Instagram un post dedicato alla figlia Martina. Nata quattro anni fa, il comico ha speso dolcissime parole nei confronti della piccola. “Mi ha fatto capire il senso della vita”, le parole pubblicate da Enrico.

Ora la coppia, legata da sette anni, è pronta per la nuova avventura. Già negli anni passati avevano espresso il desiderio che la loro bimba non restasse figlia unica.

Che la coppia sia pronta anche per le nozze? Flora aveva raccontato tempo fa il sogno di sposarsi in spiaggia tra pochi intimi. Per la showgirl, di 17 anni più giovane di Enrico, si tratterebbero delle prime nozze. Invece per Brignano sarebbe già il secondo matrimonio. Nel 2008 si era infatti sposato con la ballerina Bianca Pazzaglia.

Al tempo del loro incontro Enrico era ancora sposato e Flora era fidanzata. Ma tra i due è scoccata la scintilla e la dolcezza e la galanteria del comico hanno conquistato la Canto.