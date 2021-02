I gatti riescono a vedere i colori? Come funzionano i loro occhi?

Vi siete mai chiesti come vedono i vostri gatti? Oppure se riescono facilmente a distinguere i colori? Tutte le risposte in un solo articolo.

Come funziona la vista dei gatti? Quale padrone di un qualsivoglia adorabile esemplare di felino non è mai stato rapito dalla curiosità di scoprire se il loro sguardo riesce a percepire come il nostro le stesse colorazioni? Ebbene, per questi animali a quattro zampe lo spettro luminoso conosciuto all’uomo, pressoché in tutta la sua interezza di sfumature e di colori, ha i suoi limiti e perciò soltanto alcune tinte riescono a raggiungere la loro sensibilità oculare. La loro particolare conformazione visiva, composta da occhi imminenti tra loro e dalla traiettoria ben definita, esclude alcune colorazioni e ne privilegia principalmente tre. Scopriamo quali sono.

Leggi anche —>>> Il canto delle balene: perché è il richiamo più potente in assoluto

Gatti, ecco come funziona il loro sguardo sul mondo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @musetti_animaletti

Potrebbe interessarti anche —>>> Parto dei cani: tutto quel che bisogna sapere, dalla durata alle necessità

Uno sguardo in virtù sicuramente della necessità, quello del gatto abituato com’è da sempre a dover sopravvivere. Sebbene il loro campo visivo risulti molto più ristretto rispetto a quello tipico della conformazione umana, la possibilità di andare in profondità distinguendo una preda anche a grande distanza o velocità, li rende altamente dotati.

Ma veniamo ai colori, come anticipato in precedenza esistono soltanto tre colorazioni che sono nitidamente e facilmente distinguibile dall’occhio predatorio dei felini in questione. Si tratta in primis del blu, tendente al violetto, poi del giallo ed infine del verde. Gli altri colori risultano non facilmente riconoscibili, fino ad arrivare ad altre tre che sono escluse dal loro campo visivo, come l’arancione, il marrone ed il rosso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @musetti_animaletti

Eppure, nonostante questa mancanza, i loro occhi possono essere definiti come portatori sani di superpoteri. Qualità che per noi umani risultano soltanto come delle ipotetiche utopie. Al calare del Sole, o in una zona d’ombra, i gatti sono privilegiati, poiché grazie alla loro super vista riescono a vedere molto nitidamente.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GUARDA IL TG DI YESLIFE.