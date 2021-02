Ragazza perde il controllo dell’auto e precipita in un cortile: tragico epilogo

Una giovane parrucchiera di 26 anni è deceduta durante la scorsa notte in un terribile incidente sulla provinciale 586 a Mezzanego (Genova).

Terrificante incidente durante la scorsa notte lungo la strada provinciale 586 nel territorio di Mezzanego, in provincia di Genova. Una ragazza di soli 26 anni è morta dopo che l’auto sulla quale viaggiava, per cause ancora da accertare, è uscita di strada e, dopo un volo di circa 4 metri, è terminata in un cortile di un’abitazione. Inutili i tentativi di soccorso dei medici, allertati da una donna accortasi dell’auto, che hanno potuto solo constatare il decesso della 26enne.

Genova, perde il controllo dell’auto e precipita in un cortile: muore giovane parrucchiera di 26 anni

Una ragazza ha perso la vita la notte scorsa, tra domenica 21 e lunedì 22 febbraio, in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 586 della Val d’Aveto a Mezzanego, piccolo comune in provincia di Genova. La vittima è Jessica Solari, parrucchiera e body builder professionista 26enne residente a Mezzanego, ma originaria di Chiavari. Stando a quanto riporta la redazione di Genova Today, la giovane stava viaggiando a bordo della sua auto, quando improvvisamente avrebbe perso il controllo della vettura che prima ha impattato contro un muretto e successivamente è precipitata in un cortile di un’abitazione dopo un volo di circa quattro metri. Questa mattina, una donna aprendo la finestra ha notato il veicolo ed ha subito lanciato l’allarme.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. Estratto il corpo dall’abitacolo per la 26enne non c’è stato nulla da fare. Il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto agli accertamenti per risalire all’esatta dinamica del tragico incidente costato la vita alla giovane automobilista.

Diffusasi la notizia della tragedia, riporta Genova Today, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio apparsi anche sui social network per la famiglia della vittima.

