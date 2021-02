Gf Vip, Dayane Mello confessa a Rosalinda i propri sentimenti: la reazione

Gf Vip, il rapporto fra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello si fa ancora più complicato: la brasiliana ha fatto una confessione spiazzante alla sua migliore amica

Dopo il litigio avvenuto nella puntata di venerdì, Rosalinda e Dayane hanno avuto modo di confrontarsi durante il weekend. Tra le due, oltre ad esser volate parole al veleno, si è anche creata l’occasione per un chiarimento. La Cannavò, pur ammettendo di non aver coinvolto l’amica nella nascente relazione con Zenga, non si spiega l’accanimento da parte di quest’ultima. “Tu vivi il dolore, io vivo la morte. Non posso essere parte della tua felicità“, le ha detto la Mello fra le lacrime, non trattenendo la commozione.

Tra le due concorrenti, dopo svariati giorni di fuoco, la situazione sembrava essersi riappacificata. Tuttavia, nel corso della diretta di questa sera, la brasiliana si è lasciata andare ad una rivelazione scioccante proprio sull’attrice.

Gf Vip, Dayane Mello e la confessione spiazzante su Rosalinda

Proprio nel corso della puntata di questa sera, Alfonso Signorini ha mostrato a Rosalinda Cannavò un confessionale spiazzante, in cui l’amica Dayane parla dei suoi reali sentimenti. “Io sono convinta che è nato un amore sia da parte mia che da parte sua, ma non è sbocciato“, ha ammesso la Mello, lasciando l’attrice senza parole.

“Era amore, non era amicizia“, ribadiva la brasiliana nel confessionale, ricordando il rapporto che, in precedenza, c’era fra lei e Rosalinda. La stessa modella, senza mezzi termini, ha anche affermato che questa non è la prima volta in cui si trova a provare simili sentimenti: già in passato, infatti, a Dayane era capitato di innamorarsi di una donna.

Tuttavia, nel momento in cui Alfonso le ha chiesto se tra lei e la Cannavò possa esserci speranza, la Mello ha risposto categoricamente: “No, credo che lei sia innamorata di Zenga“.